РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 авг. АО «Мосводоканал» проделало работу по уничтожению борщевика Сосновского в городском округе Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации горокруга.

«Продолжаются рейдовые осмотры частных земельных участков, проводятся работы по удалению борщевика Сосновского. Состоялось совещание с представителями АО «Мосводоканал», которые доложили о проделанной работе по уничтожению опасного растения на участке, выявленном в ходе проверки», - говорится в сообщении.

Собственников участков, на которых обнаружен борщевик, вызвали на рассмотрение протоколов в контрольное управление администрации муниципалитета.