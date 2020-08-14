РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 авг. Активисты подмосковного Подольска 15 августа проведут субботник по очистке водоема в микрорайоне Силикатная-2, сообщил активист Михаил Чириков.

«Субботник в микрорайоне Силикатная-2. Уважаемые жители, в субботу, 15 августа, с 12:00 пройдет субботник по очистке водоема у платформы Силикатная-2, где обитают утки. Приглашаются все желающие», - написал Чириков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что при себе рекомендуется иметь сапоги. Сбор участников будет проходить у водоема рядом с переходом через железнодорожные пути в 12:00.