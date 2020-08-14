РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 авг. Глава Балашихи Сергей Юров вручил благодарственные письма сотрудникам предприятия «Линде Газ Рус» в преддверии Дня города и поблагодарил руководство за помощь в покупке средств индивидуальной защиты для медиков во время пандемии, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

АО «Линде Газ Рус» – крупнейший в России производитель промышленных, пищевых, медицинских и специальных газов. Перед церемонией награждения Юров осмотрел территорию завода, производственные площади, пообщался с руководством.

«Город – это прежде всего его жители и те предприятия, которые находятся на его территории. И от развития промышленности, от того, как вы работаете, зависит то, как мы формируем свой бюджет, строим социальные объекты. Спасибо руководителям и прошу передать слова благодарности своим коллективам, понимаю, что не все присутствуют здесь. Всех хочется поздравить с наступающим Днем города», – сказал Юров.

Он вручил благодарственные письма более 10 сотрудникам предприятия и передал генеральному директору Алексею Карловскому общее благодарственное письмо для коллектива, поблагодарил руководство завода за помощь в покупке средств индивидуальной защиты для медиков во время пандемии.