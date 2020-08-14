РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 14 авг. В пятницу в деревне Шевелкино городского округа Щелково стартовал чемпионат России по джигитовке, сообщается в официальной группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат будет проходить два дня – в пятницу и субботу.

«Джигитовка – скачка, во время которой наездник выполняет акробатические трюки. Сегодня джигитовка существует как один из видов конного спорта, но когда-то она была настоящим военным искусством», – говорится в сообщении.

В программе соревнований: пятница – «специальная джигитовка». Включает в себя владение пикой и шашкой, стрельбу из пистолета и лука, метание ножа. Суббота – «вольная джигитовка». Здесь в течение заезда на коне всадник должен выполнить шесть сложных, зрелищных трюков. Также в этот день пройдет награждение и показательная программа.

Вход на мероприятие бесплатный. Узнать подробности можно по телефону: 8(916)039-75-75. Адрес: городской округ Щелково, деревня Шевелкино, конноспортивный клуб «Звездный».