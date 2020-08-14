РИАМО – 14 авг. Российские ученые считают, что природа коронавируса слишком малоизучена и лечить эту инфекцию с помощью радиотерапии неэтично, ведь такие процедуры на людях можно проводить только после длительных испытаний на животных, пишет газета «Известия».

Ранее ученые из других стран предложили лечить коронавирус с помощью радиотерапии, результаты показали, что низкие дозы рентгеновских лучей снижают смертность от пневмонии на 20%.

«В Америке уже опробовали эту методику на десяти пациентах с Сovid-19, получив обнадеживающие результаты. Однако специалисты-радиологи выпустили статью, в которой указали на серьезные побочные эффекты такого лечения», - говорится в материале.

Эксперты подчеркнули, что лучевая терапия в низких дозах действительно может уменьшить воспаление, но попутно убьет B- и T-клетки иммунитета, необходимые для борьбы с инфекцией.

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14 АВГУСТА

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