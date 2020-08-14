РИАМО - 14 авг. В Мосгоризбирке доплатят всем членам городских избиркомов, которые работали на голосовании по вопросу одобрения по поправкам к Конституции России в условиях пандемии Covid-19, пишет в пятницу газета «Коммерсантъ».

«Самые высокие выплаты получат сами члены МГИК — по 450 рублей за час работы, членам территориальных и участковых комиссий добавят по 324 и 276,5 рубля за час соответственно», - говорится в сообщении.

Решение о допвыплатах приняли 11 августа. В состав МГИК входят 14 человек с правом решающего голоса. ТИК действуют в каждом районе Москвы, в них тоже по 14 членов. На голосовании по Конституции в столице работало 3,6 тысячи участков, в УИК традиционно трудятся от 3 до 16 человек в зависимости от числа избирателей.

Голосование по вопросу одобрения поправок к Конституцию РФ прошло в России с 25 июня по 1 июля.

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- Членам комиссий Мосгоризбиркома доплатят за работу на голосовании в пандемию. Доплата составит от 276,5 до 450 рублей за час работы.

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