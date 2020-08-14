РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 авг. Сотрудники УК Подольска отремонтировали оконную раму в одном из домов на Серпуховской улице микрорайона Климовск, также поросль кустарника вырезали возле дома 6 по Октябрьскому переулку, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».



«В новостройке микрорайона Климовск по адресу: улица Серпуховская, 7, снова сотрудники управляющей организации МУП «СЕЗ» вынуждены производить внеплановые ремонтные работы. На сей раз выполняли ремонт оконной рамы в подъезде 6», - говорится в сообщении.



Также на основании обращения жителей первых этажей многоквартирного дома 6 по Октябрьскому переулку сотрудниками подрядной организации МУП «СЕЗ» была произведена вырезка поросли кустарника.