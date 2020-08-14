РИАМО - 14 авг. Глава Реутова Станислав Каторов проинспектировал ход работ по благоустройству улицы Гагарина, работы завершили на 95%, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Глава городского округа Реутов Станислав Каторов проверил ход работ по реконструкции улицы Гагарина, проект которой реализуется совместно с градообразующим предприятием АО «ВПК «НПО машиностроения». На этой улице уже установлены ливневые канализации, полностью переложено асфальтовое покрытие, обновлены инженерные системы и светодиодное освещение. Выступающие люки – пожарные гидранты – будут огорожены специальным бордюром и покрашены в красный цвет», - говорится в сообщении.

По обращениям жителей упростили и процедуру утилизации мусора на улице Гагарина.

«Поворот на улице Гагарина будет подвержен расширению для беспрепятственного проезда участников дорожного движения. Также продолжаются работы по ликвидации старых незаконно построенных гаражей, в альтернативу жителям предоставят парковочные места на новом и благоустроенном паркинге на улице Гагарина», - добавляется в сообщении.

Парковочное пространство будет введено в эксплуатацию в период с 17 по 23 августа 2020 года.

«Совершенно уверен в том, что мы с АО «ВПК «НПО машиностроения» провели огромную совместную работу. На сегодняшний день оцениваю готовность улицы Гагарина на 95%, оставшиеся 5% завершим за месяц. Совсем скоро нашим жителям здесь станет уютнее, комфортнее и безопаснее», - отметил Каторов.

В 2020 году в подмосковном Реутове был проведен капитальный ремонт двух городских улиц: Лесной и Ленина.