РИАМО – 14 авг. Сообщения, которые будут уведомлять клиентов Сбербанка о денежных переводах, теперь будут приходить только после подключения к специальному сервису, бесплатную рассылку для базовых и стандартных карт отменили, сообщает РБК.

«Стоимость сервиса — 30 рублей в месяц для базовых карт, в том числе социальных, 60 рублей — для стандартных, нулевой тариф — для премиальных и кредитных карт», - говорится в сообщении.

В зависимости от региона России, изменения вступили в силу либо в конце июля, либо в начале августа.

С чем эти изменения связаны в Сбербанке не рассказали.