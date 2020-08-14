РИАМО – 14 авг. Депутат Госдумы Наталья Кувшинова выступила с инициативой обязать авиакомпании пристегивать маленьких детей в самолетах, которые летят без отдельного места, на коленях у родителей, пишет газета «Известия».

Поводом к такой идее послужило обращение представителей Общероссийского объединения пассажиров, которые рассказали, что сотрудники лоукостера «Победа» отказались выдать дополнительный ремень во время рейса из Минеральных Вод в Санкт-Петербург 9 июля. Авиакомпания якобы отказывала в предоставлении ремней и на других рейсах.

«Автор письма считает, что отказы в ремнях могут прямым образом влиять на безопасность полетов и стать угрозой получения травм при попадании самолета в зону турбулентности», - говорится в материале.

Сейчас, согласно российскому законодательству, авиаперевозчики не обязаны выдавать дополнительные ремни безопасности для пристегивания детей до двух лет на коленях.

Кувшинова подчеркнула, что для выработки эффективного решения депутаты готовы совместно с Росавиацией, представителями авиакомпаний и Общественного совета при Минтрансе России в сентябре провести рабочее совещание по этому вопросу.

Пока ответа от Росавиации по этому вопросу нет.