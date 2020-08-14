РИАМО - 14 авг. УФАС России по Подмосковью оштрафовало компанию «Мособлэнерго» на 100 тысяч рублей из-за нарушения правил технологического присоединения, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС обратился житель городского округа Павловский Посад с жалобой на нарушение сетевой компанией правил технологического присоединения в части ненаправления проекта договора об осуществлении технологического присоединения в установленный законом срок.

«Управлением в действиях АО «Мособлэнерго» установлен факт нарушения правил технологического присоединения, ответственность за которое предусмотрена статьей 9.21 Кодекса об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.

Также АО «Мособлэнерго» внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного административного правонарушения.