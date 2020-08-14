РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 авг. В музыкальной школе в микрорайоне Павшинская Пойма подмосковного Красногорска планируют дать первый концерт в День знаний, 1 сентября, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина проинспектировала готовящееся к открытию отделение Красногорской музыкальной школы имени Наседкина в Павшинской Пойме 13 августа.

«В День знаний в школе планируется устроить праздничный концерт», - говорится в сообщении.

В здании площадью 1,5 тысячи квадратных метров расположатся 12 классов для индивидуальных занятий, четыре – для групповых, актовый зал и кабинет для занятий ритмикой.

В ближайшее время в отделение школы привезут мебель и музыкальные инструменты. Идет подготовка разрешительной документации на право ведения образовательной деятельности в здании отделения.

«Это очень долгожданный объект, потому что дети, которые занимаются музыкальным творчеством, сейчас вынуждены это делать на базе общеобразовательных школ», - отметила Хаймурзина.