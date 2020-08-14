РИАМО - 14 авг. В Москве выздоровели еще 1350 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, перед выпиской им провели все необходимые исследования, за весь период в столице выздоровели после Covid-19 194823 человека, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1350 пациентов», - сказала Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Вылечившиеся могут стать донорами плазмы. Это должен быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Также те, кто выздоровел, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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14 АВГУСТА

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