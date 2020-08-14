РИАМО - 14 авг. Во время Международного военно-технического форума «Армия-2020», который пройдет в Подмосковье 23-29 августа, 27 августа состоится круглый стол, на котором обсудят развитие испытаний защитных и эксплуатационных свойств вооружения, военной и специальной техники, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«В работе круглого стола примут участие специалисты ряда образовательных учреждений Минобороны, инженеры и конструкторы предприятий промышленности», - говорится в сообщении.

Предполагается, что обсуждение поможет повысить эффективность испытаний и снизить временные и материальные затраты на их проведение.

VI Международный военно-технический форум «Армия -2020» пройдет на базе подмосковного конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, а также будут задействованы более 40 площадок в России. Участие в форуме уже подтвердили свыше 70 стран.