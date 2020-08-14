РИАМО - 14 авг. В Москве увеличилось число выпускников, сдавших ЕГЭ по химии и биологии больше чем на 80 баллов, на 100 баллов химию и биологию сдали 165 человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Экзамены по химии и биологии сдают в основном те выпускники, которые хотят связать свое будущее с медицинской профессией.

«По мнению экспертов, интерес к профессиям этой сферы растет в том числе и потому, что столичные врачи эффективно справились с испытанием пандемией. Это повысило престиж медицинских специальностей и их востребованность у молодежи», - говорится в сообщении.

ЕГЭ по химии на 81-100 баллов сдал 1731 человек, что на 20% больше, чем в прошлом году. На 100 баллов ЕГЭ по химии сдали 160 выпускников школ. Всего ЕГЭ по химии сдавали 7710 выпускников.

На ЕГЭ по биологии 590 человек набрали от 81 до 99 баллов. Пять человек написали экзамен на 100 баллов. Всего ЕГЭ по биологии сдавали 10,7 тысячи выпускников.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проводился с 3 по 25 июля.