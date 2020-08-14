РИАМО - 14 авг. Во время оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и ликвидации незаконных посевов мака, конопли и других наркосодержащих растений в городском округе Воскресенск нашли и уничтожили свыше тысячи кустов дикорастущей конопли, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.



«Недалеко от деревни Расловлево обнаружен участок с дикорастущей коноплей. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством – марихуаной», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.



Она добавила, что очаг ликвидировали с помощью специальной техники. Траву измельчили и сожгли.



«Общее количество уничтоженных растений составило более одной тысячи кустов», – добавила Петрова.