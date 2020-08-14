РИАМО - 14 авг. С начала 2020 года на портале поставщиков Москвы было заключено 970 B2B-сделок, потенциальный объем которых составил более 165 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Коммерческие заказчики вправе не указывать начальную цену закупки, если не знают ее реальную стоимость, а максимальная сумма размещенного заказа ограничена миллионом рублей. Лояльные условия позволяют участвовать в закупках представителям малого и среднего бизнеса. Это более 90% активных пользователей портала», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что средняя цена контракта по итогам закупочных процедур в январе — июле составила порядка 170 тысяч рублей.

По словам руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, технологические решения на портале позволяют за минимальный срок подключить внешние B2B-площадки. Это помогает и наращивать объем сделок между компаниями.

Пользователям Московского портала поставщиков доступны все функциональные возможности платформы и даже выход на крупнейшие маркетплейсы.