РИАМО - 14 авг. В Москве начали работы по благоустройству улицы Коштоянца, которая ведет к строящейся станции Большой кольцевой линии метро «Проспект Вернадского», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Работы начались с обустройства строительной площадки и стройгородка. Было смонтировано специальное ограждение с сигнальными огнями, хорошо заметными в темное время суток. Для автомобилистов установили временные знаки, предупреждающие о ремонте, а для пешеходов сделали пути обхода. Также установили щиты с описанием работ и контактами ответственных лиц», — говорится в сообщении.

На данный момент ведутся работы по демонтажу дорожного покрытия и бордюрного камня. Прокладывается кабельная канализация.

Асфальтобетонное покрытие проезжей части площадью более 12 тысяч квадратных метров заменят, как и покрытие тротуаров. От проезжей части тротуары отделят бетонным и гранитным бордюрным камнем общей протяженностью 6,3 тысячи метров.

Будут проделаны работы по проведению нового энергоэффективного освещения. На улице Коштоянца будет более 120 фонарей со светильниками, а также появятся и новые зоны отдыха.

«По улице пройдет удобный пешеходный маршрут, который свяжет благоустроенный в 2018 году и пользующийся популярностью у местных жителей парк 50-летия Октября со станцией метро «Проспект Вернадского», - добавляется в сообщении.

На улице оборудуют новый спортивно-игровой кластер и разобьют сквер. Для велосипедистов и любителей самокатов установят два пункта проката.

Завершить работы по благоустройству планируют в 2021 году к открытию станции Большой кольцевой линии метро «Проспект Вернадского».