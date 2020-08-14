РИАМО - 14 авг. Московские предприниматели могут до конца 2020 года получить поддержку в виде отмены платежей по аренде городских земель и нежилых помещений, за такой помощью в том числе обращаются представители гостиничного бизнеса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Поддержку города уже получили 128 организаций и 15 индивидуальных предпринимателей. Для 143 гостиниц были введены арендные каникулы на период с 1 марта по 30 июня включительно. В результате они сэкономили 134 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, власти принимают и рассматривают новые заявки от предпринимателей из сферы гостиничного бизнеса об освобождении их от арендных платежей.

Более того, помощь уже получили владельцы гостиниц, которые арендуют у города 16 земельных участков.

Если предприниматель хочет получить поддержку в виде арендных каникул, ему нужно отправить обращение в департамент городского имущества. К обращению необходимо приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы в связи с принятыми законами. Обратиться в департамент можно онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru или по почте на адрес департамента: 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1.