РИАМО - 14 авг. За сутки неизвестные в Подмосковье сообщили о минировании более 900 магазинов «Магнит» и более 800 отделений «Почты России», кроме того, неизвестные сообщили об угрозе взрыва в двух аэропортах, угрозы не подтвердились, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий кинологическими расчетами от ОМВД осуществлена проверка более 1,7 тысячи объектов: магазины «Магнит» – 903 объекта; отделения «Почты России» – 809 объектов. Наличие взрывоопасных веществ не подтвердилось, угрозы жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Также неизвестные сообщили о минировании аэропортов Шереметьево и Жуковский. В аэропортах был введен режим «Аноним» и усилены меры безопасности. Эвакуация не проводилась.

Волна сообщений о минировании началась в российских городах осенью прошлого года. Злоумышленники отправляют письма по электронным адресам школ, магазинов, торговых центров и так далее, сообщая, что здание заминировано. Все эти сообщения оказались ложными.