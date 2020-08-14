РИАМО - 14 авг. У одних из самых редких приматов, львинохвостых макак, в Московском зоопарке родился малыш, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Этот вид макак занесен в Международную Красную книгу и насчитывает около четырех тысяч особей в природе.

«Это первое потомство у самки Колетты, поэтому зоологи переживали, сможет ли она обеспечить детенышу должный уход. Но Колетта отлично справилась без помощи специалистов. Появление на свет львинохвостого макака — их также называют вандеру — важное событие не только для нас, но и для всего международного зоопаркового сообщества, которое борется за создание резервной популяции редкого вида приматов в неволе», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Детеныш пока не отходит от своей мамы, прижимается к ней и прячется в ее черной шерсти.

До шести месяцев рацион новорожденного будет состоять в основном из материнского молока, а потом изменится на стандартное взрослое меню из 80 продуктов.

Малыш пока еще не похож на своих сородичей. Он еще покрыт шелковистой шерстью, но уже через пару месяцев она станет более жесткой. До размеров зрелого примата макаки вырастают к двум годам. К этому времени на их головах отрастает характерная грива.

Посмотреть на нового обитателя зоопарка можно в павильоне «Дом обезьян» на новой территории. Семейство занимает вольер рядом с мартышками дианами и капуцинами-плаксами. В вольере живут самец Кай, старшая самка Жоржетта и ее младшая сестра Колетта.

В дикой природе львинохвостые макаки живут в Юго-Западной Индии — в штатах Карнатака, Керала и Тамил-Наду. Они обитают в вечнозеленых лесах и гористых местностях и почти всю свою жизнь живут на дереве.