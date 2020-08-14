РИАМО - 14 авг. В Московский регион 15 августа начнет возвращаться тепло, показания термометров вернутся в рамки нормы, с 16 августа воздух будет прогреваться до 24-25 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Сейчас, в конце рабочей недели, на Русской равнине выходит на пик мощное арктическое вторжение.

«В Москве сегодня еще пройдут небольшие дожди и будет немного прохладнее климата — после полудня не выше 19 градусов. Но уже в субботу показания термометров вернутся в рамки нормы», - говорится в сообщении.

Холод приходил из акватории Баренцева моря. Но 15 августа направление воздушных потоков сменится на западное. В Россию начнут поступать атлантические воздушные массы.

Тепло будет только усиливаться, и на европейской территории России снова будет хорошая погода.