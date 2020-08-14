РИАМО - 14 авг. Более 1,5 тысяч человек записались на бесплатные тренировки в рамках программы «Спортивные выходные», все занятия проходят с соблюдением всех правил безопасности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Спортивные выходные» — серия бесплатных занятий по уличным видам спорта. Под руководством квалифицированных тренеров любой желающий (с 18 лет) может посетить занятия по бегу, воркауту, скандинавской ходьбе, кросс-кантри, скейтбордингу и другим видам спорта. Для записи на тренировку жители Южного административного округа могут обратиться в ближайший центр госуслуг», - говорится в сообщении.

Занятия в рамках программы проходят по субботам и воскресеньям на 27 городских площадках, в том числе на ВДНХ, в Парке Горького, в парке искусств «Музеон», в «Сокольниках» и «Филях», а также в Нескучном саду и парке 850-летия Москвы.

Все занятия проходят с соблюдением всех правил безопасности. Так, из-за эпидемиологической ситуации ограничили число человек в группах. Заниматься в группе могут от 10 до 25 человек. Также перед началом тренировки обрабатывается весь спортивный инвентарь.