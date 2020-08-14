РИАМО – 14 авг. Основные работы по восстановлению трехэтажного дома 1935 года постройки в Королеве, который пострадал из-за пожара осенью 2019 года, планируется завершить к 1 октября, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

В ноябре прошлого года в доме на Первомайской улице в Королеве произошел пожар. В результате возгорания дом был сильно поврежден. Пожар начался на чердаке. Всех жителей эвакуировали, им оказали материальную и медицинскую помощь.

«Сейчас проводится восстановление дома. В настоящее время строители восстанавливают перекрытия, ремонтируют кровлю, восстанавливают все коммуникации. Кроме того, специалисты проводят работы по восстановлению подвально-чердачных помещений», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все работы проходят в соответствии с утвержденным планом. Основные работы по восстановлению дома завершат к 1 октября.

После завершения основных работ, которые позволят комфортно и безопасно жить в доме, специалисты приступят к косметическому ремонту и ликвидации последствий тушения пожара.