РИАМО - 14 авг. Акцию «Бесплатные часы» возобновят на ВДНХ с 18 августа, бесплатно можно будет посетить музей выставки и центр славянской письменности «Слово», говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«После вынужденного перерыва ВДНХ возвращает одну из самых популярных программ, запущенную еще в прошлом году, — бесплатные часы для посещения экспозиций. Со следующей недели можно будет бесплатно сходить в центр «Слово» и музей ВДНХ», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Бесплатный вход для посетителей организуют со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00. В понедельник будет технический день. Билеты на посещение центра «Слово» и музея можно получить в кассах.

Также посетители центра славянской письменности смогут присоединиться к обзорным экскурсиям. Эта услуга также осуществляется бесплатно. Участников экскурсии по центру познакомят с основными вехами истории письменности на Руси, также им расскажут о первых алфавитах и древнейших литературных произведениях.

Бесплатные экскурсии продолжительностью 45 минут стартуют в центре в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30. Участников ждут у касс. Принять участие в экскурсии могут не более пяти человек. В павильоне могут единовременно находиться не более 50 человек.

В музее ВДНХ все желающие смогут узнать, как создавалась и работала главная выставка страны, а также о том, как формировался ансамбль ВДНХ и менялись экспозиции павильонов в разные годы. В музее могут находиться не более 20 человек одновременно.