РИАМО - 14 авг. В столице 13 августа оказалось на редкость холодным, этот день стал четвертым по холоду за лето 2020 года, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ночь 13 августа была облачной и относительно теплой. В Москве температура не опускалась ниже 10 градусов. Днем же солнца не было и при северном ветре температура составила 13-15 градусов.

«Холоднее было только в самом начале сезона, 1-3 июня», - говорится в сообщении.

Средняя суточная температура воздуха на ВДНХ составила 13,3 градуса.

За 70 лет метеонаблюдений на ВДНХ было только семь случаев, когда 13 августа в Москве было еще холоднее. Последний такой случай произошел в 1998 году.