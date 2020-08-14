РИАМО – 14 авг. В 2020 году в Московскую областную кинокомиссию поступило 38 обращений от различных компаний, сейчас в Подмосковье идет работа над несколькими проектами сразу, сообщил РИАМО представитель пресс-службы региональной кинокомиссии.

«С начала года в кинокомиссию Московской области поступило 38 обращений. Всего с начала работы кинокомиссии в 2017 году подано 94 обращения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время в регионе идет работа над несколькими проектами сразу. Например, над проектами «Доброделы» от «Лайм Студио» и «Джон» от «Телекомпании 22».

Кинокомиссия Московской области была создана на базе «Мособлкино» для удобства и упрощения согласования съемок c администрациями муниципальных образований.

Кинокомиссия работает в формате «службы одного окна» и предлагает консультации по организации съемок, помощь в подборе съемочных локаций, содействие в получении разрешений на съемки, взаимодействие с органами муниципальной власти.