РИАМО - 14 авг. В Москве скончались еще 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, за весь период в городе умерли 4633 пациента с коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба столицы.
«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих и при необходимости вызвать врача на дом.
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13 АВГУСТА
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