РИАМО - 14 авг. В пятницу в Подмосковье и столице ожидается прохладная погода, столбики термометров в Москве могут подняться до 18 градусов, в области - до 20, кроме того, пройдут небольшие дожди, атмосферное давление повысится до 748 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура днем в столице - 16-18, по области - 15-20 градусов. Ветер северный, 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление поднимется до 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50%.