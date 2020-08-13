РИАМО - 13 авг. Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса будет защищать от заражения минимум два года после прививки.

«Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет», — сказал специалист в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, особенность российской вакцины в том, что она двухкомпонентная. Именно это отличает ее от зарубежных аналогов.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, ее разработка заняла пять месяцев. Препарат получил название «Спутник V». Ожидается, что в гражданский оборот он поступит с 1 января 2021 года.

Вакцина прошла в полном объеме все стадии доклинических испытаний по эффективности и безопасности, которые включали эксперименты на разных видах лабораторных животных, в том числе на двух видах приматов.

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13 АВГУСТА

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Такая дискуссия всегда есть в обществе. И по поводу вакцинации, и по поводу мер санитарной защиты, ограничительных мер. <…> Что это плохо, хорошо, доработана вакцина или недоработана. <…> Это нормальная дискуссия, у нас нормальное здоровое общество, которое предполагает такую дискуссию. К этому надо спокойно относиться

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