РИАМО - 13 авг. Самая крупная экологическая сетка из местных отделений создана в России на территории Московской области, за три года волонтеры собрали свыше 100 тонн отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ региона.

Экосетка региона включает в себя 45 муниципальных местных отделений, в которых состоят более тысячи активистов и волонтеров.

«Активисты Всероссийского общества охраны природы за три года работы собрали более 100 тонн отходов, а также 27 тонн батареек, 843 тонны макулатуры и 23 тонны пластиковых крышек», — сказал председатель Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Тимур Усманов.

По его словам, за этот период сотрудники и волонтеры организовали 57 субботников, провели экопросветительские уроки и тренинги в рамках проекта «Разделяй и умножай» более чем в 300 образовательных учреждениях и 68 в коммерческих организациях Подмосковья, а также приняли участие в более чем 130 экологических рейдах.

«Сегодня Подмосковье лидирует среди регионов России по раздельному сбору отходов. Это стало возможным благодаря активной вовлеченности жителей и активистов в этот процесс», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По его словам, свыше 65% населения региона активно сортируют отходы, и вносят огромный в экологичность и чистоту территории области.