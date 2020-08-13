РИАМО - 13 авг. В Подмосковье до конца августа планируют ввести в эксплуатацию 15 объектов газификации, которые обеспечат топливом 6 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В сложившейся эпидемиологической ситуации газификация Подмосковья по губернаторской программе «Развитие газификации Московской области до 2025 года» продолжается с соблюдением запланированных сроков. С начала 2020 года и до конца августа в эксплуатацию введут 15 объектов протяженностью более 80 километров, что позволит обеспечить газом более 6 тысяч человек», - отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

Он уточнил, что до конца текущего года планируется построить 50 объектов газификации, что позволит обеспечить газом более 10 тысяч жителей Подмосковья.

До конца лета объекты газификации заработают в городских округах Серебряные Пруды, Воскресенск, Истра, Чехов, Шаховская, Дмитровский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Рузский.

Уже сданы в эксплуатацию 13 объектов газификации. Строительство ведется параллельно во всех населенных пунктах, обозначенных в плане газификации Подмосковья 2020 года. Большая часть объектов газификации, а именно 60% от общего числа, будет введена в эксплуатацию в конце этого года.

Правительством Московской области в этом году было принято решение о снижении критерия численности жителей для включения населенного пункта в программу газификации от 100 до 30 человек. Благодаря этому тысячи жителей малочисленных деревень региона смогут подключить свои дома к газу уже в 2021 году.

Кроме того, газификация Подмосковья продолжится и после 2025 года, пока регион не будет газифицирован на 100%

Губернаторская программа «Развитие газификации Московской области до 2025 года» реализовывается с 2013 года. За это время было построено свыше 2 тысяч километров новых газораспределительных сетей, газифицировано более 450 населенных пунктов, свыше 200 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.