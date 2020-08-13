РИАМО - 13 авг. Бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев провел совещание с руководителями общественных приемных, на нем обсудили вопросы повышения уровня взаимодействия с органами прокуратуры, институтами по вопросам защиты прав и законных интересов представителей бизнес-сообщества, сообщается на сайте уполномоченного по вопросам защиты прав предпринимателей Подмосковья.

Также обсудили организацию и проведение совместных приемов с городскими, районными и спецпрокурорами, планирование работы и текущей деятельности.

«Прокуратура Московской области учитывая многолетний опыт проведения совместных приемов, в целях оказания содействия в защите прав и законных интересов предпринимателей поручила городским, районным и спецпрокурорам обеспечить ежемесячное проведение совместных приемов предпринимателей во всех муниципальных образованиях Подмосковья», — отметил Головнев.

Он напомнил, что ранее такие совместные приемы проводили ежеквартально.

По его словам, с июля этого года по поручению областной прокуратуры внимание спецпрокуроров обращено на действующие в 50 муниципальных образованиях общественные приемные бизнес-омбудсмена.

Также о своем опыте проведения совместных приемов и работы с обращениями рассказали руководители муниципальных и межмуниципальных общественных приемных уполномоченного в городских округах Раменское, Бронницы, Ступино, Озеры, Кашира, Серебряные Пруды и Красногорск.