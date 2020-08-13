РИАМО - 13 авг. В рамках конкурса «Летучей мыши – по крыше» «Мосприроды» для летучих мышей горожане принесли семь убежищ, их изготовили по правилам, которые были указаны в положении конкурса, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Специалисты Мосприроды отмечают, что рукокрылые (в Москве обитает шесть видов и все занесены в Красную книгу города) отдают предпочтение старым доскам и охотнее занимают домики именно из них, а не из новых изделий», - говорится в сообщении.

Конкурс «Летучей мыши – по крыше» проводится для поддержки популяций летучих мышей в городе.

Принести надежные, красивые и оригинальные домики с заявками можно до 24 августа в дирекцию природной территории «Серебряный бор» по адресу: улица Таманская, 2А, строение 1. Прием работ ведут в будние дни с 08:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 по предварительному звонку по телефону: 8-499-199-01-10.

Участники конкурса получат грамоты, а авторы самых красивых и интересных домиков - дипломы и призы от «Мосприроды».