РИАМО - 13 авг. Сотрудники «Мосметростроя» выполнили более половины работ по устройству монолитных железобетонных конструкций станционного комплекса «Сокольники» Большой кольцевой линии столичного метро, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В сентябре этого года мы завершаем монолитные работы на платформенной части станции, после приступаем к архитектурной отделке перрона и путевых стен. К весне 2021 года будут полностью забетонированы и два вестибюля», – отметил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

«Сокольники» – колонная трехпролетная станция мелкого с заложением в 30 метров и двумя вестибюлями, имеющими выходы на Сокольническую площадь и к одноименной улице. Запроектирована пересадка на действующую станцию Сокольнической линии метро.

«Сокольники» войдет в состав северо-восточного участка Большой кольцевой линии столичного метрополитена, включающего станции «Рижская», «Марьина Роща», «Авиамоторная» и «Лефортово». Общая протяженность новой линии составит 69 километров.