РИАМО - 13 авг. Роспотребнадзор провел исследование хлебобулочных и кондитерских изделий, по его итогам 6% проверенных продуктов не соответствуют качественным показателям, сообщает kp.ru.

«В первом полугодии 2020 года было исследовано 1143 пробы кондитерских изделий. По физико-химическим показателям не соответствовали нормативам 3% проб, по микробиологическим показателям - 6,5%. По санитарно-химическим показателям все исследованные пробы отвечали требованиям нормативов», — говорится в сообщении.

Из-за выявленных нарушений по результатам контроля за качеством и безопасностью хлебобулочных и кондитерских изделий Роспотребнадзор вынес постановления о назначении штрафов на общую сумму 604 тысячи рублей.

Из торгового оборота изъяли 110 партий хлебобулочных изделий, вес которых составил 217,78 килограмма, а также 76 партий кондитерских изделий весом 392,38 килограмма.