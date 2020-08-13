РИАМО - 13 авг. Портал Rotten Tomatoes составил рейтинг лучших сиквелов в истории кино на основе мнений интернет-пользователей, пишет Газета.ru.

«Лучшим продолжением зрители посчитали вторую часть комедии «Приключения Паддингтона» режиссера Пола Кинга», — говорится в сообщении.

В первую десятку также вошли «История игрушек 2», «История игрушек 3» и «История игрушек 4», «Три цвета: Красный», «Голдфингер», «Перед полуночью», «Крестный отец 2», «Невеста Франкенштейна» и «Миссия невыполнима: Последствия».

Также в рейтинг лучших сиквелов попали «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2», «Властелин колец: Две крепости», «Из России с любовью», «Мстители: Финал», «В поисках Дори», «Темный рыцарь» и «Суперсемейка 2».