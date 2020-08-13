РИАМО - 13 авг. Два подмосковных вуза - Государственный гуманитарно-технологический университет и университет «Дубна» - подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Новым уровнем совместной деятельности двух вузов Московской области - государственного гуманитарно-технологического университета и университета «Дубна» - стало заключение соглашения о сотрудничестве в области образования, науки и реализации совместных культурно-просветительских проектов», - говорится в сообщении.

Сотрудничество предусматривает обмен опытом работы по развитию передовых технологий и методик обучения, разработку совместных образовательных, научных и просветительных программ и проектов.

Первыми совместными мероприятиями будут открытые лекции ведущих представителей фундаментальной науки для студентов и преподавателей ГГТУ, а также педагогическая практика для студентов «Дубны».

ГГТУ и университет «Дубна» входят в топ-100 лучших вузов России.