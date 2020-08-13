РИАМО - 13 авг. Заместитель председателя Московской областной думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин отметил работу раменских казаков во время пандемии коронавируса, он приехал в центр казачьей культуры «Вольная Станица» и вручил награды от областного парламента сотрудникам, говорится в сообщении пресс-службы фракции «Справедливая Россия» в Мособлдуме.



«Казак без службы — не казак» — так гласит казачья пословица. И казаки Хуторского казачьего общества Раменского городского округа доказали это, оказывая помощь нуждающимся во время пандемии коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Депутат выразил благодарность за стойкость и большое количество много важных и добрых дел.



«Раменские казаки привозили продукты и лекарства нуждающимся, малоимущим, многодетным и пенсионерам. Сдавали кровь, помогали с реконструкцией и запуском Бронницкой инфекционной больницы, Чулковской больницы и здания бывшего роддома», — отметил Чистюхин.

Текстовая трансляция

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