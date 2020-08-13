РИАМО - 13 авг. Новый клип российского певца Филиппа Киркорова и блогера Dava (Давида Манукяна), который получил название «Ролекс», посмотрели на YouTube за сутки более 1,5 миллионов раз, сообщает Газета.ru.
«С огромным волнением и гордостью представляю вам нашу совместную работу с Филиппом Киркоровым. Лучший клип 2020 года — DAVA ft. Филипп Киркоров — «Ролекс»!» — написал блогер, представляя клип на своем канале.
Он уточнил, что при создании данного видеоролика была проделана огромная работа и результат превзошел все ожидания.
Манукян подчеркнул, что Киркоров предстал в данном клипе совершенно в новом образе, а также «показал всем, кто тут король».
Ранее СМИ сообщали, что Киркоров подарил Манукяну швейцарские часы Rolex, полностью усыпанные бриллиантами. Их примерная стоимость составляет 16 миллионов рублей.
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