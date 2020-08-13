РИАМО - 13 авг. Лучший проект монумента легендарному маршалу СССР Александру Василевскому в столице выбрали в рамках международного творческого конкурса Российского военно-исторического общества, говорится в сообщении пресс-службы РВИО.

Комиссия рассмотрела 14 заявок от авторов со всей страны. Лучшей признали работу скульптора Алексея Чебаненко из студии военных художников имени М.Б. Грекова.

«Чтобы передать масштаб заслуг легендарного военачальника перед Отечеством, в художественном образе автор запечатлел две звезды Героя Советского Союза», — говорится в сообщении.

Памятник изображает Василевского на вершине его полководческого гения в возрасте 50 лет, когда за блестящее руководство советскими войсками во время войны с Японией на Дальнем Востоке он был удостоен второй медали «Золотая Звезда».

Монумент планируется установить в 2020 году в сквере рядом с комплексом зданий Минобороны РФ на Фрунзенской набережной.

Василевский — один из наиболее выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. Его оценки военно-стратегической обстановки были безошибочны. Именно он разработал беспрецедентную Маньчжурскую операцию.