РИАМО - 13 авг. Фестиваль духовой музыки пройдет с 26 сентября по 10 октября на открытых площадках в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве, он будет проходить в течение трех дней, сообщается на сайте RosTender.info.

Праздник пройдет 26 сентября, 3 октября и 10 октября у дворца царя Алексея Михайловича (сценическая площадка 1) и на Вознесенской площади (сценическая площадка 2).

«Организатор фестиваля — музей-заповедник «Коломенское» — намерен показать широкую панораму европейской и русской духовой музыки XVII-XXI веков, познакомить аудиторию с редко исполняемыми произведениями для духовых инструментов и с молодыми артистами», — говорится в сообщении.

На фестивале прозвучат полковые марши Преображенского, Измайловского и Московского полков, а также произведения для духовых инструментов русских и европейских композиторов.

В программу каждого дня включат выступления духовых оркестров и ансамблей, солистов (бас, баритон, сопрано, меццо-сопрано), а также исполнителей с редкими шумовыми и ударными инструментами.

Администрация музея заповедника объявила тендер на подготовку и проведение фестиваля. С победителем заключат контракт почти на 3 миллиона рублей. Итоги тендера подведут 9 сентября.