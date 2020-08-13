РИАМО - 13 авг. Полицейские в Рузском округе задержали 31-летнюю сотрудницу микрофинансовой организации, которая незаконно присваивала деньги, используя паспортные данные клиентов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Местная жительница в течение двух лет оформляла фиктивные займы, а также принимала от лиц, оформивших кредиты, денежные средства, однако не вносила их в кассу, а присваивала себе, оплачивая лишь проценты по займу», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Уточняется, что произошло шесть эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма причиненного ущерба составила более 30 тысяч рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело.