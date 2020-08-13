РИАМО - 13 авг. Следователи начали проверку по информации СМИ о попытках завладения квартирой «профессиональными соседями» на севере Москвы, сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Соседи вынуждают семью москвича продать долю по заниженной стоимости. Также в сюжете федерального канала сообщается, что свои действия они сопровождают угрозами и незаконным проникновением в жилище», — сказала Иванова.

Следователи проверяет все факты, указанные в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключила собеседник агентства.