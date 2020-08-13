РИАМО - 13 авг. В Москве возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам частной охранной организации, сообщила РИАМО в четверг старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

С октября прошлого года по июль 2020 года руководство одной из частных охранных организаций полностью не выплатило заработную плату 12 сотрудникам, при этом финансовая возможность на это имелась.

«Сумма задолженности перед сотрудниками организации составила более 4,5 миллиона рублей», — отметила Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках предварительного следствия будут приняты исчерпывающие меры, направленные на погашение имеющейся задолженности перед сотрудниками.