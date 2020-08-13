РИАМО - 13 авг. В Москве завершили следственные действия по делу экс-министра по делам открытого правительства России Михаила Абызова и 11 его соучастников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Абызову и другим фигурантам дела предъявлены обвинения в создании ОПС, мошенничестве, коммерческом подкупе, отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с сообщниками он похитил 4 миллиарда рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Деньги вывели за рубеж.

В 2017 году Абызов владел контрольным пакетом акций «СИБЭКО» — они были оформлены на подконтрольные ему оффшорные компании. Бывший министр скрывал данный факт и подкупил сотрудников организации для дальнейшей продажи своей доли. Сумма подкупа составила 78 миллионов рублей.

Стоимость арестованного имущества бывшего министра в общей сложности составляет более 32 миллиардов рублей.

Всего соучастниками Абызова стали 15 лиц. Четверо из фигурантов дела находятся в международном розыске.