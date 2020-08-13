РИАМО - 13 авг. Депутаты Мособлдумы поддерживают законопроект, подготовленным Советом Федерации, об освобождении от НДФЛ премий победителей и призеров всероссийских школьных олимпиад, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Соответствующий законопроект подготовили в Совете Федерации. Документ уже направлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«С каждым годом количество школьников из Подмосковья, которые становятся призерами и победителями всероссийских олимпиад, растет. Определенную роль играют премии, которые им выплачиваются. Есть такая практика, что вознаграждения спортсменам, которые выигрывают международные соревнования, не облагаются НДФЛ. Считаю, что по тому же принципу надо поступать и со школьниками, так как их победы такие же значимые для региона», - сказал зампредседателя комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Алексей Мазуров.

Идею поддерживает и заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Марина Шевченко. Она уверена, что такая законодательная инициатива была необходима.

«Московская область стабильно входит в пятерку субъектов РФ, которые занимают лидирующее положение в школьном олимпиадном движении. По поручению губернатора Подмосковья в муниципалитетах проводится обширная работа по продвижению умной молодежи, особенно в части международных и всероссийских олимпиад», - отметила Шевченко.

Всероссийская олимпиада школьников - крупнейшее в России интеллектуальное соревнование учеников. Она проходит в четыре этапа – школьный, муниципальный, региональный, заключительный.

«Ребята соревнуются по 24 предметам. Представляете, какую нагрузку они выдерживают при подготовке к олимпиаде любого уровня. Чаще всего побеждают ученики из крупных городов. У них возможностей больше. Уверена в том, что реализация законопроекта станет дополнительным стимулом в развитии олимпиадного движения школьников. 13% налог необходимо исключить, школьник должен получить всю сумму вознаграждения. Он ее заслужил», - добавила член комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Татьяна Сердюкова.

Как отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой политики Тарас Ефимов, в Московской области установлена единовременная выплата призерам – 115 тысяч рублей и победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – 230 тысяч рублей.