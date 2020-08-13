РИАМО - 13 авг. Специалисты Росздравнадзора по Московскому региону опечатали помещение реанимации в частной клинике, расположенной на западе столицы после жалоб пациентов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в Росздравнадзора по Москве и Московской области поступило несколько обращений с жалобами на качество оказания услуг в этом медучреждении.

«Во время проверки выявлены различные нарушения, в том числе в части оснащения отделения анестезиологии и реаниматологии», — говорится в сообщении.

Помещения отделения опечатаны, введен временный запрет на оказание медицинской помощи по профилю «Анестезиология и реаниматология».

Организация будет привлечена к административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований. Материалы проверки отправят в Следственный комитет.