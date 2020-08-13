РИАМО - 13 авг. На Советской площади в Дмитрове начала работать социальная ярмарка «Ценопад», посетить ее можно до 16 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На социальной ярмарке для продавцов организовали 30 торговых мест.

«Еженедельно в одном из городов Подмосковья жителям доступны свежие и качественные продукты напрямую от производителя с минимальной скидкой от розничной цены в 15%», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Также на ярмарке действует акция «ценопадный продукт». Ее суть заключается в том, что на каждой ярмарке представлена как минимум одна позиция с минимальной торговой наценкой. То есть скидка на данный товар может достигать 70%.

В этот раз покупатели смогут приобрести по «ценопадной цене» 28 наименований продуктов питания: картофель, лук, огурцы, помидоры, виноград, арбузы и дыни, абрикосы, вишню, орехи, мед, козьи сыры, домашний творог, фермерское сливочное масло, мясо птицы, свинину, говядину, а также ряд позиций рыбной продукции.