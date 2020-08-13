РИАМО - 13 авг. На фитосанитарном контрольном посту «Западные ворота» в Можайском городском округе выявили зараженную партию нектаринов в ходе фитосанитарного контроля, при досмотре партии фруктов весом более 19 тонн, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Нектарины прибыли из Сербии. В них обнаружили восточную плодожорку.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», - говорится в сообщении.

Зараженную партию подкарантинной продукции вернули отправителю.

Восточная плодожорка – опасный вредитель, повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. В качестве кормовых растений предпочитает персик, грушу и айву. В районах распространения способна уничтожить от 50 до 100% урожая.